Порошенко, Зеленский, Тимошенко? Назван кандидат, который может их переиграть

Объединение реальных носителей рейтингов может существенно повысить шансы Анатолия Гриценко на предстоящих выборах президента, и повлиять на расклады среди фаворитов.

Об этом "Апострофу" рассказал генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Давайте не забывать, что в среде нескольких политиков происходит дискуссия относительно объединения вокруг кандидатуры Анатолия Гриценко. Может ли этот объединительный формат, если объединятся реальные носители рейтингов, дать в ему существенный "плюс"? Да, я убежден в этом", - сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что избиратель всегда положительно оценивает сам факт объединения.

"Это может быть объединение моральных авторитетов, объединение экспертов в поддержку того или иного кандидата, то есть формальные объединительные процессы могут быть разными", - сказал Кошель.

Глава КИУ напомнил, что моральные авторитеты, эксперты, известные авторитетные политики, которые не участвуют в выборах, своего мнения не сказали.

"Более того, если традиционно мы понимаем, что поддержкой моральных авторитетов раньше была позиция госпожи Забужко, Юрия Андруховича, Дмитрия Павлычка, то есть известных писателей и известных актеров, то сейчас такими авторитетами для избирателей могут быть рейтинговые мэры, рейтинговые главы объединенных территориальных общин (ОТО), потому что изменения на местах на уровне ОТО ощущаются. Ведь мы увидели асфальтирование, прокладку тротуаров, фонтаны, скверы и т.д. И я думаю, что часть избирателей может сориентироваться на то, кого будут поддерживать авторитетные мэры и авторитетные мажоритарщики", - заключил он.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" - Результат выборов в Украине может переломить неожиданное объединение - гендиректор КИУ.