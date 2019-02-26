РУС. | УКР.

вторник, 26 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

21:58
Порошенко, Зеленский, Тимошенко? Назван кандидат, который может их переиграть
21:33
США провели успешную кибератаку против России: подробности
21:10
Болезненная худоба: Вера Брежнева в пикантном наряде озадачила поклонников
21:09
Главарь боевиков ДНР выдал на Кремль ТВ "правду" о ликвидации Захарченко
21:04
Кошулинский жестко высказался о скандале вокруг Минобороны
20:49
Порошенко просят вмешаться в скандал в Одесском медуниверситете: документ
20:48
Появилась реакция генпрокурора на приговор Зайцевой и Дронову
20:30
"Укроборонпром" отреагировал на скандал с хищениями на заводах Минобороны
20:18
Активисты устроили огненный протест фигуранту скандала вокруг Минобороны: видео и фото
19:59
Покатались безвиз и хватит: в сети скандал из-за отмены статьи о незаконном обогащении
19:35
Долгая карьера: в "Манчестер Сити" сделали громкое заявление об украинском футболисте
19:27
Еще одна группа отказалась ехать от Украины на Евровидение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Порошенко, Зеленский, Тимошенко? Назван кандидат, который может их переиграть

вторник, 26 февраля 2019, 21:58

Объединение реальных носителей рейтингов может существенно повысить шансы Анатолия Гриценко на предстоящих выборах президента, и повлиять на расклады среди фаворитов.

Об этом "Апострофу" рассказал генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Давайте не забывать, что в среде нескольких политиков происходит дискуссия относительно объединения вокруг кандидатуры Анатолия Гриценко. Может ли этот объединительный формат, если объединятся реальные носители рейтингов, дать в ему существенный "плюс"? Да, я убежден в этом", - сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что избиратель всегда положительно оценивает сам факт объединения.

"Это может быть объединение моральных авторитетов, объединение экспертов в поддержку того или иного кандидата, то есть формальные объединительные процессы могут быть разными", - сказал Кошель.

Глава КИУ напомнил, что моральные авторитеты, эксперты, известные авторитетные политики, которые не участвуют в выборах, своего мнения не сказали.

"Более того, если традиционно мы понимаем, что поддержкой моральных авторитетов раньше была позиция госпожи Забужко, Юрия Андруховича, Дмитрия Павлычка, то есть известных писателей и известных актеров, то сейчас такими авторитетами для избирателей могут быть рейтинговые мэры, рейтинговые главы объединенных территориальных общин (ОТО), потому что изменения на местах на уровне ОТО ощущаются. Ведь мы увидели асфальтирование, прокладку тротуаров, фонтаны, скверы и т.д. И я думаю, что часть избирателей может сориентироваться на то, кого будут поддерживать авторитетные мэры и авторитетные мажоритарщики", - заключил он.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" - Результат выборов в Украине может переломить неожиданное объединение - гендиректор КИУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Спойлеры, торпеды и бизнесмены: кто и как пытается запутать избирателей в Украине

В Украине президентом может стать любой за 350 млн долларов - политический эксперт

Человек в футляре: чем привлекает электорат Юрий Бойко

Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: