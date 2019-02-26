Результат выборов в Украине может переломить неожиданное объединение - гендиректор КИУ

Второй тур президентских выборов может стать переломным. И, несмотря на то, что лидеры гонки, по мнению большинства экспертов, уже определились, все еще может кардинально измениться, когда решится вопрос объединения вокруг одного из кандидатов, рассказал в интервью "Апострофу" генеральный директор Комитета избирателей Украины АЛЕКСЕЙ КОШЕЛЬ. Также он объяснил, почему на сегодняшний день сложилась ситуация, что лидеры президентской гонки получили определенный иммунитет от публичных обвинений в коррупции и противоправных действиях.

- До выборов осталось чуть больше месяца. Какая часть избирателей еще не определились, за кого они планируют проголосовать на выборах?

- Согласно результатам социологических опросов - 25-30%, но я думаю, эта цифра значительно больше, и все будет зависеть от того, какой будет характер кампании. Сейчас мы видим, что на выборах доминирует, прежде всего, форма. То есть кандидаты работают эмоциональными лозунгами, эмоциональными заявлениями, сенсациями. Но я хочу напомнить, что когда неофициально стартовала избирательная кампания (начало лета прошлого года), мы имели очень качественную содержательную кампанию. Дискутировали о планах развития страны, дискутировали об изменениях в Конституцию, о полномочиях президента. Сейчас дискуссия свелась в такую классическую избирательную риторику, когда доминирует форма.

По моему мнению, может быть переломным момент второго тура, когда состоятся полноценные дебаты. И дебаты между двумя кандидатами, если к ним присоединится не только государственное телевидение, а также коммерческие каналы первой линии, я думаю, что эти дебаты способны поломать кампанию. Если они будут происходить не в формате ток-шоу, а в так называемом американском формате. Я имею в виду несколько раундов, которые будут посвящены четко определенной тематике. Сегодня мы дебатируем о реформе децентрализации и ее завершении, о судебной реформе, завтра происходит вторая серия дебатов - внешняя политика, евроинтеграция, вопрос армии. То есть несколько туров дебатов, мне кажется, станут переломными для избирателей, потому что сейчас происходит перетекание голосов.

На сегодня мы не знаем и не можем прогнозировать, кто выйдет во второй тур. Думаю, у каждого из рейтинговой пятерки кандидатов есть шанс попасть во второй тур и, более того, шансы победить на выборах. То есть все будет зависеть от характера компании, от того, состоятся ли настоящие дебаты.

- Многие эксперты уже со 100-процентной уверенностью заявляют, что во второй тур точно пройдут Зеленский, Порошенко и Тимошенко.

- Давайте не забывать, что в среде нескольких политиков происходит дискуссия относительно объединения вокруг кандидатуры Анатолия Гриценко. Может ли этот объединительный формат, если объединятся реальные носители рейтингов, дать в ему существенный "плюс"? Да, я убежден в этом. Но, кроме этого, избиратель всегда положительно оценивает сам факт объединения. Это может быть объединение моральных авторитетов, объединение экспертов в поддержку того или иного кандидата, то есть формальные объединительные процессы могут быть разными.

Несмотря на все, сейчас моральные авторитеты, эксперты, известные авторитетные политики, которые не участвуют в выборах, своего мнения не сказали. Более того, если традиционно мы понимаем, что поддержкой моральных авторитетов раньше была позиция госпожи Забужко, Юрия Андруховича, Дмитрия Павлычка, то есть известных писателей и известных актеров, то сейчас такими авторитетами для избирателей могут быть рейтинговые мэры, рейтинговые главы объединенных территориальных общин (ОТО), потому что изменения на местах на уровне ОТО ощущаются. Ведь мы увидели асфальтирование, прокладку тротуаров, фонтаны, скверы и т.д. И я думаю, что часть избирателей может сориентироваться на то, кого будут поддерживать авторитетные мэры и авторитетные мажоритарщики.

- По сути, это админресурс.

- Да, с одной стороны, это будет, возможно, как админресурс, а с другой - главы ОТО сейчас не ориентированы на президента, и им даже не важно, кто будет президентом. Им важно, чтобы реформа децентрализации завершилась, им важно, чтобы они получали средства. И поэтому мне очень трудно представить, чтобы команда действующего президента могла использовать авторитетных городских глав и глав ОТО. Я имею в виду, прежде всего, не тех глав, которые находятся в подвязанном состоянии, которые являются фигурантами, скажем, уголовных дел, а маленькие города, объединенные общины. Это огромное количество, и это может быть дополнительным плюсом для любого из кандидатов, и не только для провластного, а также - для оппозиционного. Ведь на сегодня мы не имеем четкой вертикали админресурса и четкой пирамиды. Если посмотреть на состав областных советов, мы увидим, что в пятнадцати неофициальное большинство составляют представители оппозиционных политических сил. Я уверен, что на местах такая же картина.

Алексей Кошель в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

- Что должно сегодня произойти, чтобы эти позиции в рейтингах изменились? Что может повлиять на настроения избирателей?

- Я думаю, что вряд ли мы увидим кардинальное изменение без реальных рейтинговых и содержательных дебатов. Вопрос в том, что сейчас лидеры гонки имеют иммунитет от публичных обвинений в коррупции, в противоправных действиях и так далее. То есть и Порошенко, и Гриценко, и Тимошенко, и Бойко. В их адрес уже звучало очень много обвинений, и очередная их волна вряд ли приведет к тому, что избиратели отвернутся от этих политиков.

- То есть война компроматов не повлияет?

- Она не будет столь влиятельной. Она может отнять, добавить один или несколько процентов, но не поломает, не перевернет рейтинги. Зеленский ведет другую кампанию. Он продолжает оставаться актером. Он не стал политиком. Он не ведет избирательных политических дискуссий, а находится на удобном, комфортном для себя поле. И поэтому я думаю, что особый компромат в его адрес также вряд ли повлияет, потому что нынешняя избирательная кампания проходит в условиях тотального недоверия к провластным институтам: и к президенту, и к Верховной Раде, и к Кабинету министров (хотя там лучшие показатели), и к политическим партиям. Поэтому для Зеленского - это, конечно, более выигрышное поле.

- Насколько сегодня украинцы заинтересованы услышать ответы на самые важные для себя вопросы без лжи и популизма? Потому что в принципе звучали обещания плюс-минус одинаковые, касающиеся тарифов, уровня жизни, минимальной зарплаты.

- Половина вопросов, которые мы видим в избирательных программах, в целом не относятся к компетенции президента Украины или относятся только частично. Дебаты крайне нужны. К примеру, мы проводили анализ программ кандидатов на пост президента Украины и увидели очень тревожную тенденцию: восемь кандидатов, то есть фактически каждый пятый, забыли указать в программе тезисы о возвращении отдельных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированного Крыма.

- Может, они не забыли, а таким образом хотят отойти от этого вопроса, чтобы не нести ответственность? Как когда-то Порошенко обещал закончить войну за 100 дней, и теперь ему это вспоминают.

- Когда мы обнародовали эту информацию, сознательно не хотим называть фамилии кандидатов, потому что, возможно, это была ошибка кого-то из политтехнологов, возможно, недоработали штабы. Ведь очень легко ставить штампы и обвинять кого-то, но это в основном показатель того, что, по моему убеждению, сейчас происходит навязывание повестки дня избирательной кампании, в том числе из России различными способами. Скажем шесть политиков, которые подавали документы в ЦИК, в своих программах по заключению Центральной избирательной комиссии указывали тезисы, направленные на нарушение суверенитета, территориальной целостности Украины, а также разжигание межнациональной розни.

- Можете привести примеры?

- Я могу привести пример отдельного политика. Это Александр Соловьев, который сейчас зарегистрирован как лидер партии "Умная сила". Я четко помню эту историю, потому что лично подписывал представление и обращался в Службу безопасности Украины, и по убеждению нашей организации - это статья Уголовного кодекса. Этот кандидат в своей программе, в первой ее версии, сказал о проведении переговоров представителей незаконных "республик" с ЕС и США. Таким образом, он приравнял официальные власти Соединенных Штатов к так называемым ДНР и ЛНР. Я не думаю, что это была просто ошибка, потому что программа принимается на съезде. Я думаю, что происходит такая определенная технология провокаций для того, чтобы опять же навязать свою повестку дня избирательной кампании.

К примеру: для чего подавал на регистрацию документы Петр Симоненко? Прекрасно понимает любой студент 1 курса юридического факультета или любой грамотный гражданин, открывая закон, что представитель КПУ не может быть зарегистрирован. Но подача документов - как способ привлечь внимание, или как способ внести такой небольшой вирус в избирательную кампанию. Из таких точечных вирусов состоит на самом деле не лучшая картина, и мы видим, что это ключевая угроза избирательной кампании, или одна из ключевых, о том, что нам пытаются навязать свою повестку дня. То же самое касается и вопроса войны. Потому что восемь из 44-х кандидатов забыли о возвращении оккупированных территорий, и еще более 10 указали лишь общие фразы - достижение мира, прекращения войны и так далее без обоснования.

Поэтому я убежден, что дискуссия должна быть, дебаты должны быть. По крайней мере, по ключевым вопросам мы должны услышать позицию всех кандидатов в президенты. Если несколько кандидатов говорят о переговорах с Россией, достижении компромисса, они должны указать, где граница компромисса, где нельзя переходить "красную линию", и я убежден, что украинцы должны знать четкую позицию кандидата по ключевым вопросам: войны с Россией, продолжения реформ, евроатлантической интеграции. Я думаю, что избиратель должен сначала сориентироваться "Какая позиция кандидата?", и только потом определяться, стоит ли за него голосовать.

Алексей Кошель в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

- Вы рассказали, что Комитет избирателей Украины проанализировал программы кандидатов. Какие еще интересные детали в них вы подметили? Как можно охарактеризовать этот тренд в кампаниях?

- Когда-то давно на парламентских выборах одной из политических партий официально зарегистрировали в ЦИК как избирательную программу стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну". Программа звучала так: "Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну". Мне кажется, что подобный подход сейчас доминирует в программах многих кандидатов. То есть кто-то подает почти автобиографию, кто-то - эмоциональную программу, которая напоминает эссеистику. Но есть проблема такого характера, что в программах экономическая тематика занимает первое место. То, что не относится к компетенции президента или лишь частично относиться. То есть экономике уделили больше внимания, чем вопросам войны и вопросам внешней политики вместе взятым.

Кандидаты хотят нравиться, они хотят пообещать то, что каждый избиратель может понять для себя: заработная плата, пенсия, тысячи долларов, сотни долларов и так далее. Это простые формы общения, и они являются достаточно эффективными. Но вместе с тем это указывает на проблему, что вокруг ключевых тем нужна дискуссия, но мы увидели в программах также и вопросы, которые являются неприемлемыми. Еще до старта избирательной кампании мы призвали будущих кандидатов не спекулировать. Например, несколько кандидатов в своих избирательных программах указали на необходимость возвращения смертной казни. В декабре таких политиков было значительно больше, но позже они поняли, что не стоит в программах отображать тезисы, которые нарушают и Конституцию и международные обязательства Украины.