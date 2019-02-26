РУС. | УКР.

вторник, 26 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

15:55
Кто может представить Украину на Евровидении: Данилко назвал претендентов
15:49
"Народный фронт" готовит законопроект по поводу завышенных тарифов на газ
15:47
Торгаши украинской армией: появилось заявление фигуранта скандала о хищениях на сотни миллионов
15:43
Российский наемник после возвращения из Сирии открыл в квартире стрельбу из автомата: видео
15:36
Эксперт призвал власти прислушаться к призыву Ляшко и Тимошенко по поводу коррупционного скандала
15:35
​Трамп обрушил мировые цены на нефть
15:23
Порошенко смог создать мощный плацдарм для развития экономики Украины - эксперт
15:21
"Динамо" нацелилось на игрока "Ромы": что может помешать трансферу
15:15
Стало известно, что будет с деньгами украинцев, которые голосовали за MARUV
15:12
Деньги на крови бойцов: Зеленский жестко отреагировал на скандал с техникой для ВСУ
15:10
Украинские яйца от "Авангарда" получили сертификат соответствия Halal
15:04
Рабинович обвинил власти в желании закрыть его программу на ТВ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандал о хищениях в армии: Порошенко отреагировал на решение по топ-чиновнику

вторник, 26 февраля 2019, 14:42

Президент Украины Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского с должности первого замсекретаря СНБО на время выяснения обстоятельств скандала с расследованием журналистов о контрабанде и хищениях в "Укроборонпроме".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Также отмечается, что Порошенко потребовал у правоохранителей немедленной проверки информации журналистов.

"Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования. Петр Порошенко требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наши деньги" для опровержения или подтверждения обнародованного", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналисты заявляют, что к ним в руки попал архив переписки о покупке контрабандных запчастей для оборонной промышленности Украины и "отмыве" сотен миллионов гривен на них.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Спойлеры, торпеды и бизнесмены: кто и как пытается запутать избирателей в Украине

В Украине президентом может стать любой за 350 млн долларов - политический эксперт

Человек в футляре: чем привлекает электорат Юрий Бойко

Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: