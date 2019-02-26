Скандал о хищениях в армии: Порошенко отреагировал на решение по топ-чиновнику

Президент Украины Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского с должности первого замсекретаря СНБО на время выяснения обстоятельств скандала с расследованием журналистов о контрабанде и хищениях в "Укроборонпроме".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Также отмечается, что Порошенко потребовал у правоохранителей немедленной проверки информации журналистов.

"Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования. Петр Порошенко требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наши деньги" для опровержения или подтверждения обнародованного", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналисты заявляют, что к ним в руки попал архив переписки о покупке контрабандных запчастей для оборонной промышленности Украины и "отмыве" сотен миллионов гривен на них.