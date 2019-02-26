Бизнес на войне: в сети неоднозначно отреагировали на скандальное расследование украинских журналистов

Расследование журналистов по контрабанде и откатам с нее в "Укроборонпроме", в которых якобы участвовали соратники президента Петра Порошенко, вызвало бурный резонанс в социальных сетях.

Мнения комментаторов разделились. Некоторые пишут, что источник журналистов, который "слил" им переписку фигурантов скандала, неизвестен, а фактов правдивости переписки на данный момент нет.

"Как раз в воскресенье в "Закрытой зоне" рассказывали о целях подразделения в РФ, которые готовят фейки. Нет, не примитивные для соцсетей о "голых-босых солнышках", а очень серьезные. Такие, которые выглядят масштабно и максимально правдоподобно, где факты смешаны с откровенной ложью. Дальше - дело техники, как найти каналы для слива журналистам, чтобы они поверили в подлинность материала и выдали в нужное время. Для этого вообще не надо особых усилий, сам разворачивал таких ходоков свое время. Но не всегда сливателей легко распознать, даже опытные могут клюнуть", – пишет нардеп от БПП Владимир Арьев.

Другие же выступают против того, чтобы защищать подозреваемых в коррупции и предлагают сосредоточиться на расследовании хищений, а не на раскрытии источника журналистов.

"Могу предположить, что вместо того, чтобы открывать уголовные производства и прямо с утра "отрубывать руки" пронырливым мальчикам, друзьям сына Гладковского, отстраняя их от схем, самая главная головная боль для героев этой драмы сейчас и их группы поддержки - это найти ответ на вопрос, кто же источник журналистов? Я надеюсь, что правоохранительные органы не пойдут по привычному в последнее время для себя пути и не побегут за помощью в Печерский суд, получая там доступ к материалам журналистов, их телефонам и e-mail, прикрываясь при этом нацбезопасностью, а на самом деле защищая коррупционеров", – отмечает журналистка Кристина Бердинских.

Некоторые относятся к ситуации с сарказмом.

"Конечно я не верю в это расследование по сыну Гладковского. Почему? Потому что так у нас не бывает. В Украине дети чиновников и топовых политиков такого никогда не делали и делать, надеюсь, не будут. У нас замечательное зрелое общество, построенное на принципах морали и духовности", – шутит блогер Антон Ходза.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналисты заявляют, что к ним в руки попал архив переписки о покупке контрабандных запчастей для оборонной промышленности Украины и "отмыве" сотен миллионов гривен на них.