Торгаши украинской армией: появилось заявление фигуранта скандала о хищениях на сотни миллионов

Первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский обратился в Главную военную прокуратуру и НАБУ с заявлением относительно скорейшей проверки всех фактов, изложенных в журналистском расследовании о хищениях в оборонной сфере, в которых фигурирует его сын.

Соответствующее заявление опубликовано на странице СНБО.

Гладковский заявил, что расследование состоит из "компиляции общеизвестных фактов и грязных фейков". Он отверг все обвинения, которые прозвучали в расследовании.

"Но поскольку оно вызвало немалый общественный резонанс, мы все заинтересованы в том, чтобы расставить точки над "и" и защитить репутацию людей, которые в очень критической ситуации 2014-2015 годов решали неотложные, жизненно и критически необходимые вопросы по восстановлению боеспособности армии. Поэтому, чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь и к Главной военной прокуратуре, и в НАБУ с заявлением о скорейшей проверки всех изложенных в "расследовании" фактов, и дать ответы всему обществу и мне лично. На время проверки правоохранительными органами изложенных в так называемом расследовании фактов обращаюсь с просьбой приостановить мои полномочия как первого заместителя Секретаря СНБО Украины и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующие заявления подаю немедленно", – пишет Гладковский.

Кроме того, он отметил, что правоохранители должны расследовать деятельность также тех, кто разрушал украинскую армию ранее, до 2014 года.

"Речь идет о необоснованном сокращении ВСУ, хищении армейских земель, распродажа за бесценок оружия и военной техники, по сути - об уничтожении боеспособности армии накануне российской агрессии. Имена героев, которые причастны к этому, известны. Это и бывший министр обороны и глава парламентского оборонного комитета Анатолий Гриценко как один из главных торгашей армией. Это и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которая подписывала соответствующие правительственные постановления, дававшие "зеленый свет" для разрушения оборонного потенциала страны, а сегодня, заметая собственные следы, произносит лживые заявления. Именно эти люди и довели сектор безопасности и обороны к тому критического состояния, когда нам в 2014 году пришлось искать нестандартные пути для обеспечения армии оружием и исправной техникой. История все расставит по своим местам", – заявил фигурант скандала.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналисты заявляют, что к ним в руки попал архив переписки о покупке контрабандных запчастей для оборонной промышленности Украины и "отмыве" сотен миллионов гривен на них.