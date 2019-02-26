РУС. | УКР.

вторник, 26 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

15:55
Кто может представить Украину на Евровидении: Данилко назвал претендентов
15:49
"Народный фронт" готовит законопроект по поводу завышенных тарифов на газ
15:47
Торгаши украинской армией: появилось заявление фигуранта скандала о хищениях на сотни миллионов
15:43
Российский наемник после возвращения из Сирии открыл в квартире стрельбу из автомата: видео
15:36
Эксперт призвал власти прислушаться к призыву Ляшко и Тимошенко по поводу коррупционного скандала
15:35
​Трамп обрушил мировые цены на нефть
15:23
Порошенко смог создать мощный плацдарм для развития экономики Украины - эксперт
15:21
"Динамо" нацелилось на игрока "Ромы": что может помешать трансферу
15:15
Стало известно, что будет с деньгами украинцев, которые голосовали за MARUV
15:12
Деньги на крови бойцов: Зеленский жестко отреагировал на скандал с техникой для ВСУ
15:10
Украинские яйца от "Авангарда" получили сертификат соответствия Halal
15:04
Рабинович обвинил власти в желании закрыть его программу на ТВ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Торгаши украинской армией: появилось заявление фигуранта скандала о хищениях на сотни миллионов

вторник, 26 февраля 2019, 15:47

Первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский обратился в Главную военную прокуратуру и НАБУ с заявлением относительно скорейшей проверки всех фактов, изложенных в журналистском расследовании о хищениях в оборонной сфере, в которых фигурирует его сын.

Соответствующее заявление опубликовано на странице СНБО.

Гладковский заявил, что расследование состоит из "компиляции общеизвестных фактов и грязных фейков". Он отверг все обвинения, которые прозвучали в расследовании.

"Но поскольку оно вызвало немалый общественный резонанс, мы все заинтересованы в том, чтобы расставить точки над "и" и защитить репутацию людей, которые в очень критической ситуации 2014-2015 годов решали неотложные, жизненно и критически необходимые вопросы по восстановлению боеспособности армии. Поэтому, чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь и к Главной военной прокуратуре, и в НАБУ с заявлением о скорейшей проверки всех изложенных в "расследовании" фактов, и дать ответы всему обществу и мне лично. На время проверки правоохранительными органами изложенных в так называемом расследовании фактов обращаюсь с просьбой приостановить мои полномочия как первого заместителя Секретаря СНБО Украины и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующие заявления подаю немедленно", – пишет Гладковский.

Кроме того, он отметил, что правоохранители должны расследовать деятельность также тех, кто разрушал украинскую армию ранее, до 2014 года.

"Речь идет о необоснованном сокращении ВСУ, хищении армейских земель, распродажа за бесценок оружия и военной техники, по сути - об уничтожении боеспособности армии накануне российской агрессии. Имена героев, которые причастны к этому, известны. Это и бывший министр обороны и глава парламентского оборонного комитета Анатолий Гриценко как один из главных торгашей армией. Это и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которая подписывала соответствующие правительственные постановления, дававшие "зеленый свет" для разрушения оборонного потенциала страны, а сегодня, заметая собственные следы, произносит лживые заявления. Именно эти люди и довели сектор безопасности и обороны к тому критического состояния, когда нам в 2014 году пришлось искать нестандартные пути для обеспечения армии оружием и исправной техникой. История все расставит по своим местам", – заявил фигурант скандала.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналисты заявляют, что к ним в руки попал архив переписки о покупке контрабандных запчастей для оборонной промышленности Украины и "отмыве" сотен миллионов гривен на них.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Спойлеры, торпеды и бизнесмены: кто и как пытается запутать избирателей в Украине

В Украине президентом может стать любой за 350 млн долларов - политический эксперт

Человек в футляре: чем привлекает электорат Юрий Бойко

Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: