"Укроборонпром" отреагировал на скандал с хищениями на заводах Минобороны

Пресс-служба госкомпании "Укроборонпром" опубликовала комментарий по поводу скандала вокруг хищений в армии.

"В ГК "Укроборонпром" считают некорректным оценивать содержание информации, обнародованной в программе "Наши гроши". Ведь журналисты не указали источников ее получения и осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных", - говорится в заявлении, что обнародованная на сайте "Укроборонпрома".

В то же время в госкомпании отметили, что тематика программы, в частности о деятельности ООО "Оптимумспецдеталь", свидетельствует, что "ее авторы воспользовались информацией, которая могла быть получена в рамках уголовных производств, открытых в 2015-16 гг."

В "Укроборонпроме" отмечают, что из открытых источников известно, что правоохранительными органами расследуются уголовные производства, где фигурирует ООО "Оптимумспецдеталь".

Среди них, в частности:

Производства от 02.03.2016 по ст. 191 ч. 5, нарушенное НАБУ, по составлению и выдаче должностными лицами государственных предприятий "ХБТЗ", "КБТО", "ЛБТЗ" заведомо ложных документов о поставке материальных ценностей, которые фактически не поставлялись.

Производство, открытое военной прокуратурой Житомирского гарнизона 30.06.2016, в отношении должностных лиц ГП "ЖБТЗ" о поставках ООО "Оптимумспецдеталь" деталей и приборов, закупленных у предприятий, имеющих признаки фиктивности;

Два производства военной прокуратуры Киевского гарнизона от 24.11.2015 и 31.12.2015, где фигурируют должностные лица ООО "Оптимумспецдеталь";

Производство Главной военной прокуратуры ГПУ от 01.04.2016 о сотрудничестве ГК "Укроборонпром" с ООО "Оптимумспецдеталь".

"Подчеркиваем, что ГК "Укроборонпром" в рамках возбужденных уголовных производств предоставляет следственным органам всю необходимую информацию. В Концерне отсутствуют данные о состоянии досудебного следствия по этим делам. В соответствии с Законом их имеют право предоставлять исключительно органы следствия. Руководство Концерна заинтересовано, чтобы все производства расследовали как можно скорее, а должностные лица, причастные к злоупотреблениям, были наказаны в соответствии с Законом", - говорится в заявлении.

Также в компании отметили, что журналисты программы "Наши гроши" должны были обратиться за проверкой информации к первоисточникам.

"Считаем, что факты произвольного использования информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должны получить надлежащую юридическую оценку компетентных органов. Призываем журналистов к ответственности, а политические силы - воздержаться от спекуляций и дальнейших информационных диверсий", - резюмировали авторы заявления.