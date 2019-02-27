Журналист рассказал о причастности одиозного прокурора к скандалу с хищением сотен миллионов у ВСУ

Военный прокурор Анатолий Матиос может быть причастен к сливу информации о масштабном хищении государственных средств в оборонном секторе Украины.

Об этом в Facebook написал журналист Сергей Иванов.

По его словам, Матиос располагал этой информацией с ноября 2017 года, но он "продал ее заинтересованным лицам".

"В ноябре 2017 года Главная военная прокуратура расследовала уголовные производства о хищениях в оборонке. В производстве фигурировало, в том числе, предприятие "Оптимумспецдеталь" Виталия Жукова, шестерки заместителя секретаря СНБО Гладковского. В ходе обысков у Жукова был изъят незапароленый смартфон, в котором подчиненные Матиоса нашли переписку, фрагменты которой мы увидели вчера", - написал Иванов.

Журналист пояснил, что Матиос вместо проведения следственных действий "продал его заинтересованным лицам за очень большие деньги".

"Учитывая очень печальные рейтинги Порошенко в ноябре 2018 года, Матиос пошел с компроматериалами к кандидату, чья победа казалась ему неотвратимой, а именно к Юлии Тимошенко", - отметил он. По словам Иванова Тимошенко, в свою очередь, пообещала Матиосу должность Генпрокурора и отложила компромат ожидать час "Х".

"Матиос вернулся со встречи, торжественно объявил членам своей прокурорской ОПГ, что он следующий Генеральный, поэтому можно смело продолжать воровать, убивать, трахать гусей и сажать добровольцев. Но параллельно, не понаслышке зная цену обещаний политиков, для подстраховки Матиос организовал утечку информации журналистам, чтобы Тимошенко вдруг не передумала", - отметил журналист.

Иванов пояснил, что Матиос очень хотел бы, чтобы это расследование не выходило сейчас, в такой неподходящий для него момент, считает журналист.

"И теперь я очень не завидую Матиосу. С одной стороны его нежно держат за горло члены ОПГ Гладковского-Порошенко, которые наивно думали, что компра уничтожена, с другой стороны - целая куча обиженных и разоренных им людей с туманным бандитским прошлым. Если Матиоса уволят, можно начинать делать ставки, сколько он проживет в Украине (или просто проживет)", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты рассказали, откуда взялся компромат на "Укроборонпром".