РУС. | УКР.

среда, 27 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

27 февраля

16:46
Миша, спасай: в сети ярко пошутили про участника от Украины на "Евровидении"
16:40
Переговоры Трампа с Ким Чен Ыном: появилось видео забавного случая перед встречей
16:35
Четвертый пошел: еще одна группа не хочет ехать на Евровидение
16:28
"Укрлендфарминг" отчитался о состоянии озимых культур после зимовки
16:28
​Ледяная "крепость": в сети показали впечатляющее фото ЧП на оккупированном Донбассе
16:25
Умер музыкант культовой британской группы: названа причина смерти
16:17
Журналист рассказал о причастности одиозного прокурора к скандалу с хищением сотен миллионов у ВСУ
16:10
"Укрзализныцю" призвали пересмотреть условия продажи металлолома
16:09
​Стало известно про отмытые Януковичем на Западе миллионы долларов
16:05
У Порошенко отреагировал на скандал с отменой наказания за незаконное обогащение
16:04
В Днепре грузовик раздавил человека: фото страшной аварии
15:45
В центре Киева сняли на видео агрессивных мошенниц
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Журналист рассказал о причастности одиозного прокурора к скандалу с хищением сотен миллионов у ВСУ

среда, 27 февраля 2019, 16:17

Военный прокурор Анатолий Матиос может быть причастен к сливу информации о масштабном хищении государственных средств в оборонном секторе Украины.

Об этом в Facebook написал журналист Сергей Иванов.

По его словам, Матиос располагал этой информацией с ноября 2017 года, но он "продал ее заинтересованным лицам".

"В ноябре 2017 года Главная военная прокуратура расследовала уголовные производства о хищениях в оборонке. В производстве фигурировало, в том числе, предприятие "Оптимумспецдеталь" Виталия Жукова, шестерки заместителя секретаря СНБО Гладковского. В ходе обысков у Жукова был изъят незапароленый смартфон, в котором подчиненные Матиоса нашли переписку, фрагменты которой мы увидели вчера", - написал Иванов.

Журналист пояснил, что Матиос вместо проведения следственных действий "продал его заинтересованным лицам за очень большие деньги".

"Учитывая очень печальные рейтинги Порошенко в ноябре 2018 года, Матиос пошел с компроматериалами к кандидату, чья победа казалась ему неотвратимой, а именно к Юлии Тимошенко", - отметил он. По словам Иванова Тимошенко, в свою очередь, пообещала Матиосу должность Генпрокурора и отложила компромат ожидать час "Х".

"Матиос вернулся со встречи, торжественно объявил членам своей прокурорской ОПГ, что он следующий Генеральный, поэтому можно смело продолжать воровать, убивать, трахать гусей и сажать добровольцев. Но параллельно, не понаслышке зная цену обещаний политиков, для подстраховки Матиос организовал утечку информации журналистам, чтобы Тимошенко вдруг не передумала", - отметил журналист.

Иванов пояснил, что Матиос очень хотел бы, чтобы это расследование не выходило сейчас, в такой неподходящий для него момент, считает журналист.

"И теперь я очень не завидую Матиосу. С одной стороны его нежно держат за горло члены ОПГ Гладковского-Порошенко, которые наивно думали, что компра уничтожена, с другой стороны - целая куча обиженных и разоренных им людей с туманным бандитским прошлым. Если Матиоса уволят, можно начинать делать ставки, сколько он проживет в Украине (или просто проживет)", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты рассказали, откуда взялся компромат на "Укроборонпром".

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Гройсман уйдет - он враг, чужой и предатель: кто возглавит Кабмин после выборов

Спойлеры, торпеды и бизнесмены: кто и как пытается запутать избирателей в Украине

В Украине президентом может стать любой за 350 млн долларов - политический эксперт

Человек в футляре: чем привлекает электорат Юрий Бойко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: