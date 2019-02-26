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Скандал вокруг Минобороны: журналисты рассказали, откуда взялся компромат

вторник, 26 февраля 2019, 22:31

Всю информацию о схемах хищений на заводах Министерства обороны журналисты программы "Наши деньги" получили от анонимного источника.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала автор расследования Леся Иванова.

По ее словам, журналисты не собирались публиковать это расследование именно под выборы, но верификация всей информации заняла у них достаточно длительное время.

"У нас не было цели делать что-то "под выборы". Мы просто должны были потратить время на проверку. Мы же не могли просто выкатить сырой непроверенный материал", - рассказала она.

По словам Ивановой, они получили данные от анонимного источника, который прислал дамп из разных мессенджеров и почтовых ящиков. При этом для передачи информации якобы были использованы "одноразовая почта".

"Это был архив с массой разнородных документов. Сообщение из многих источников различных участников схемы. Это был дамп (резервная копия почтовой переписки - Ред.) из различных мессенджеров и почтовых ящиков. На самом деле, все подряд ... Это было просто анонимное письмо с одноразовой почты. В нем - только ссылка на файлообменник", - рассказала журналист.

Она также утверждает, что не сомневается в достоверности информации, поскольку был отправлен такой огромный массив информации, "которую было, по-моему, просто невозможно подделать задним числом".

"Там были совместные фото, документы, которые мы потом подтвердили по контрактам бронетанковых заводов с "прокладками". Ну, и я себе не представляю, сколько времени и способностей могли бы занять подделки всего массива простой переписки всех этих людей", - отметила она.

Также Иванова сообщила, что расследование схем хищений в армии проводилось еще с 2017 года, однако журналистам не хватало данных, которые связали всю имеющуюся у них информацию в одну историю. Именно благодаря полученным данным это удалось сделать.

Иванова отметила, что журналисты готовят вторую часть расследования.

"Первая часть касалась среднего звена - директоров заводов. Далее мы поднимемся на ступень выше и расскажем о нынешнем руководстве "Укроборонпрома". Ну, и конечно, от младшего Гладковского время перейти к старшему", - резюмировала она.

Как сообщал "Апостроф", фигурант расследования, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский обратился в Главную военную прокуратуру и НАБУ с заявлением относительно скорейшей проверки всех фактов, изложенных в журналистском расследовании о хищениях в оборонной сфере, в которых фигурирует его сын.

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