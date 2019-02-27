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Луценко сделал неожиданное заявление по громкому скандалу с военной техникой для ВСУ

среда, 27 февраля 2019, 15:14

Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из России.

Об этом он заявил во время брифинга.

В частности, Луценко заявил, что продажа военной техники до 2014 года осложнила ремонт боевой техники предприятиям оборонпрома.

По его словам, большое количество узлов и агрегатов для военной техники производится исключительно в Российской Федерации, а воспроизведение такого производства будет стоить "миллиардных капиталовложений".

"Наверное, ни для кого не секрет, что в последние годы большинство из этих запчастей украинский оборонпром получает от волонтеров и предпринимателей, которые контрабандным способом доставляют их с территории Российской Федерации", - сказал Луценко.

"Во времена войны, для воюющей страны, я считаю это приемлемым", - добавил он.

По его словам, "неприемлема" и "аморальна" для него "грубая нажива на таком бизнесе".

"Генеральная прокуратура проводит еще с 2016 года следствие по многим поставщикам на предприятия оборонного комплекса", - сказал генпрокурор.

Он рассказал, что в начале 2017 в ходе обысков в ООО "Оптимумспецдеталь" были изъяты доказательства о возможности хищений госсредств в особо крупном размере.

В том же году, после обработки изъятых при обыске документов, в прокуратуре рассматривалась возможность влияния "дельцов" предприятия на работников НАБУ.

Луценко заявил, что за прошлый год ДФС провела налоговую проверку всех контрагентов "Оптимумспецдетали".

"Действительно, предприятия военного комплекса, а также завод "Кузница на Рыбальском", который готовил определенные изделия для предприятий оборонпрома получали от "Оптимумспецдеталь" продукцию в основном происхождения страны агрессора, которая была доставлена неустановленным следствием способом", - сказал генпрокурор.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Кремле назвали "абсурдом" возможности поставки из России контрабандой запчастей для военной техники Вооруженных сил Украины.

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