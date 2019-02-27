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Появилась реакция Кремля на "военный" скандал в Украине

среда, 27 февраля 2019, 14:44

В Кремле назвали "абсурдом" возможности поставки из России контрабандой запчастей для военной техники Вооруженных сил Украины.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

По его словам, продукция так называемого двойного назначения находится под специальным контролем.

"Я честно не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты в Украине не работают и мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию, к нашему сожалению, поэтому я не в курсе деталей этого скандала, но звучит достаточно абсурдно", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что считает "абсурдной" информацию о поставке контрабандой запчастей из России.

"Звучит достаточно абсурдно, но не могу ничего сказать однозначно, потому что не располагаю информацией", - сказал он. При этом он попросил журналистов агентства рассказать детали этого скандала.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналисты проекта Bihus.info заявили что к ним в руки попал архив переписки о покупке контрабандных запчастей для оборонной промышленности Украины и "отмыве" сотен миллионов гривен на них.

В свою очередь "Укроборонпром" и Олег Гладковский заявили о готовности судиться против журналистов программы "Наші гроші" из-за обвинений в коррупции.

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