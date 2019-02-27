Отмена наказания за незаконные доходы: кто попадет под амнистию и чем это опасно для Украины

Решение Конституционного суда по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание чиновников за незаконное обогащение, может привести к дефолту Украины и автоматическому закрытию десятков дел о коррупции в высших эшелонах власти.

Об этом говорится в материале "Центра противодействия коррупции" для "Украинской правды".

Как отмечается, криминальная ответственность за незаконное обогащение была одним из главных требований крупнейших международных партнеров Украины - Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского союза.

"Проще говоря, из-за отмены ответственности за незаконное обогащение Украина не получит следующий транш МВФ, даже если все остальные обязательства по текущему меморандуму с МВФ будут выполнены. Без средств МВФ Украина снова может столкнуться с существенными трудностями в выплатах внешних заимствований. Ведь только в 2019 году Украина должна погасить долгов на 14 млрд долларов США, что составляет 75% от международных резервов Украины по состоянию на начало 2019", – говорится в материале.

Кроме того, будут автоматически закрыты 65 дел НАБУ по незаконному обогащению нардепов, министров, руководителей госучреждений, военных прокуроров, заместителей глав СБУ и других топ-чиновников.

"Все дела, независимо от того, они находятся в суде, или еще находятся на стадии досудебного рассмотрения, автоматически закроются. Четыре года работы НАБУ над ними пойдут просто коту под хвост. Более того, все чиновники страны фактически получат амнистию по их незаконным доходам. Ведь такое решение Конституционного суда фактически отменяет это преступление в Уголовном кодексе", – отмечают в статье.

В частности, речь идет о делах первого замглавы СБУ Павла Демчины, главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, главы скандального Окружного админсуда Киева Павла Вовка, бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика, бывшего главы ГФС Мирослава Продана, нардепов от "Радикальной партии" Евгения Дейдея, Олега Ляшко, Андрея Лозового, Игоря Мосийчука и генпрокурора Юрия Луценко.

"Во всех этих случаях чиновники больше не будут отвечать на вопросы происхождения средств и смогут защититься от ответственности, просто законно оформив приобретение. Их всех амнистируют и все простят. Не только фигуранты 65 дел НАБУ, но и все субъекты электронного декларирования получат амнистию. Украинцы же заплатят за это возможным дефолтом", – резюмируют авторы материала.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса 368-2 относительно незаконного обогащения.