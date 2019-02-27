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​Путину и Трампу готовят встречу по Украине: дипломат назвал дату

среда, 27 февраля 2019, 20:47

В июне может произойти встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, на которой будет подниматься вопрос Украины.

Об этом "Апострофу" рассказал дипломат, главный советник Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Василий Филипчук.

"Недавно я слышал среди дипломатов мнение, что в середине этого года возможна встреча президентов США и России, в частности речь шла о встрече в июне в Вене. Якобы там при содействии молодого и амбициозного австрийского канцлера готовится какой-то пакет идей и предложений по урегулированию российско-американских разногласий, и один из вопросов будет касаться Украины", - сообщил эксперт.

Но, по его словам, многое зависит от того, кто станет украинским президентом.

"Поэтому, возможно, какое-то окно по урегулированию и появится. Но, опять же, это не сегодня-завтра, по меньшей мере в конце апреля, когда будет понятно, кто возглавит президентскую вертикаль", - заметил Филипчук.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Повторение и напоминание: зачем Волкер приехал в Украину перед выборами.

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