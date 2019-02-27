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Волкер сделал важное заявление про Украину и агрессию Кремля

среда, 27 февраля 2019, 11:41

Спецпредставитель Госдепартамента США в делах Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон настроен помогать Украине до полного восстановления ее территориальной целостности и суверенитета.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

"США очень поддерживают Украину. Мы ваши партнеры в реформах, мы будем стоять рядом с вами и во время выборов, и после выборов, независимо от их результатов", - заявил Волкер.

"Когда мне предложили должность специального представителя США, я спросил, какой будет наша задача? И я предложил, что задачей станет восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, безопасности и защищенности всех украинских граждан", - сказал он.

"Обе задачи остаются неизменными. Мы настроены вместе сотрудничать с нашими друзьями в Украине для достижения этой цели", - отметил спецпредставитель США.

Волкер подчеркнул, что США не признают и никогда не признают аннексию Крыма Россией. По его словам, санкции США, введенные против РФ из-за аннексии Крыма, продолжают действовать, и "мы будем усиливать их".

"Европейский Союз делает то же самое", - отметил он.

"Но слов и санкций недостаточно. Мы также отслеживаем очень внимательно ситуацию с репрессиями в контексте прав человека и политических прав в Крыму. И мы с нетерпением ожидаем день, когда Крым снова станет частью Украины", - сказал Волкер.

Отдельно он отметил, что нападение России на украинские военные корабли и заключение украинских моряков является абсолютно незаконным актом. "Нет правовых оснований, на которых Россия должна удерживать этих моряков. Они должны вернуться в Украину к своим семьям без промедлений", - считает Волкер.

"На востоке Украины крайне важно, чтобы Россия начала выполнять Минские соглашения. Это касается многих положений, которые не были выполнены, и в частности, относительно настоящего режима прекращения огня, выведения тяжелого вооружения, расформирования незаконных вооруженных формирований, выведения иностранных сил, обеспечения доступа гуманитарной помощи, беспрепятственной свободы перемещения для наблюдателей ОБСЕ, и этот перечень неисчерпаемый", - подчеркнул он.

Кроме того, Волкер напомнил о положениях, за которые ответственна украинская сторона и, в частности, проведение выборов, когда это станет возможным, предоставление специального статуса отдельным районам Донбасса в рамках Конституции Украины, а также амнистия лиц, совершивших преступления во время конфликта.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее спецпредставитель США Курт Волкер сравнил ситуацию в Украине до и после Революции достоинства.

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