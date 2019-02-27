Скандал вокруг Минобороны: стало известно о первых кадровых решениях

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среда, 27 февраля 2019, 16:57

Генеральный директор Госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин отстранил директора госпредприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Алексея Бабича и директора "Изюмского приборостроительного завода" Сергея Филоненко.

Об этом сообщает пресс-служба ГК.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с резонансом вокруг расследования журналистов о коррупции в оборонной промышленности, а также с целью обеспечить условия для проведения расследования правоохранителями.

"Подчеркиваем, что ГК "Укроборонпром" в рамках возбужденных уголовных производств предоставляет следователям всю необходимую информацию Руководство Концерна заинтересовано, чтобы все производства расследовали как можно скорее, а должностные лица, причастные к злоупотреблениям, были наказаны в соответствии с законом", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист заявил, что военный прокурор Анатолий Матиос может быть причастен к сливу информации о масштабном хищении государственных средств в оборонном секторе Украины.

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