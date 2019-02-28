Известные нардепы заявили о выходе из БПП

Народные депутаты Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявления о выходе из парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

Фото заявлений политики опубликовали в соцсетях.

По их словам, к такому решению их подтолкнул коррупционный скандал в оборонной промышленности.

"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", - написал Найем в Facebook

"Дальше не вижу возможность и смысла иметь никакой привязки к этой аббревиатуре (БПП - "Апостроф"). Хищение у солдат - это за гранью человечности", - написала в свою очередь Залищук.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист заявил, что военный прокурор Анатолий Матиос может быть причастен к сливу информации о масштабном хищении государственных средств в оборонном секторе Украины