РУС. | УКР.

четверг, 28 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 февраля

13:00
Полякова матом высказалась об отказе MARUV ехать на Евровидение
12:55
В России неожиданно умер известный спортсмен
12:50
Известный продюсер пояснил, в чем тупость отказа Украины от участия в "Евровидении"
12:44
Порошенко сделал угрожающее заявление по скандалу о закупках для ВСУ
12:42
Музыка сильнее политики: ANNA MARIA посвятили песню ситуации в Украине
12:35
Вместе в больнице: вице-премьер Розенко поддержал звездную возлюбленную
12:32
​В Киеве на Оболони прогремел взрыв: видео и первые подробности
12:32
В США внезапно умерла звезда популярных сериалов
12:31
Военный эксперт высказался по поводу скандального задержания экс-главы Генштаба ВСУ
12:20
Украину накрыл "вредный" циклон: синоптик предупредила украинцев о похолодании
12:17
​Врачи вытащили с того света украинского бойца, раненного под Авдеевкой: фото
12:10
Реал - Барселона: прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Известные нардепы заявили о выходе из БПП

четверг, 28 февраля 2019, 11:46

Народные депутаты Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявления о выходе из парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

Фото заявлений политики опубликовали в соцсетях.

По их словам, к такому решению их подтолкнул коррупционный скандал в оборонной промышленности.

"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", - написал Найем в Facebook

"Дальше не вижу возможность и смысла иметь никакой привязки к этой аббревиатуре (БПП - "Апостроф"). Хищение у солдат - это за гранью человечности", - написала в свою очередь Залищук.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист заявил, что военный прокурор Анатолий Матиос может быть причастен к сливу информации о масштабном хищении государственных средств в оборонном секторе Украины

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Осколки полетели на Банковую: на что повлияет громкий "военный" скандал, в котором фигурирует Россия

Повторение и напоминание: зачем Волкер приехал в Украину перед выборами

Гройсман уйдет - он враг, чужой и предатель: кто возглавит Кабмин после выборов

Спойлеры, торпеды и бизнесмены: кто и как пытается запутать избирателей в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: