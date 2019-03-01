Лукашенко похвалил украинцев и назвал "преемника" Порошенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что на президентских выборах в Украине победит Петр Порошенко.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Президентом будет Порошенко. Он выйдет во второй тур. Может быть, с Зеленским, может, еще с кем-то. И тот, кто проголосовал за Зеленского, наверное, за него же и проголосует вновь. А те, кто за других, - отдадут голоса Порошенко. Я говорю не абсолютно точно. Но думаю, просчитывая все варианты, что Петр Алексеевич эту должность сохранит", - сказал он.

Также президент в очередной раз признался в теплых чувствах, уважении к украинцам: "Я служил там, много раз бывал, в том числе в западной Украине, - отметил Александр Лукашенко. - У меня нет такого мнения, что "западенцы", как их там часто называют, - это какие-то плохие люди. У меня нет такого мнения. Это отличные люди, трудяги. Нам надо у них учиться работать".

Лукашенко признался, что не погружался в вопросы выборов в Украине очень глубоко, но всегда чувствует тревогу за происходящее в стране-соседке.

"Я не хочу, чтобы Украину кто-то использовал как разменную монету, чтобы она была площадкой розыгрыша больших государств. Украинцы этого не заслуживают", - сказал он.

Глава Беларуси подчеркнул, что "любая ситуация в Украине" очень беспокоит его "лично".

Как сообщал "Апостроф", также Лукашенко сделал громкое заявление об общей валюте с Россией.