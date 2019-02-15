​Лукашенко сделал странное заявление о союзе с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможности объединения России и Белоруссии.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Говорит Москва".

"Думаю, мой коллега и мой друг Владимир Путин согласится с этим: мы готовы настолько идти далеко в единении и объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Мы и завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это?", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "прекратить разговоры" о возможном присоединении страны к России. Глава государства подчеркнул, что президент России Владимир Путин лично ему подтвердил, что Москва не может пойти на присоединение Белоруссии.