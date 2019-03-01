Лукашенко пошутил о включении России в состав Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмешил журналистов шуткой о включении России в состав его страны, рассуждая о союзе с РФ.

Ею он поделился во время "Большого разговора с президентом", передает tut.by.

"Но зачастую, принимая решения, они не решаются, эти проблемы. Но вы же понимаете, что не мы же тут артачимся и не исполняем принятые решения в силу определенных причин. Поэтому еще раз подчеркиваю: никаких закулисных темных схем мы не вырабатывали. Мы не имеем права по договору что-то сделать за спиной у людей. Все равно, если мы к этому вопросу серьезно возвращаемся, люди должны определяться и решать эти вопросы. Поэтому я тогда и сказал, что касается двух президентов, это так полушутя было сказано: не вопрос, мы объединимся хоть сейчас. Люди должны решить. Я иногда в шутку говорю: если мы строим союз на равноправной основе, точно вам скажу, что россияне абсолютно ничего не боятся, они готовы хоть завтра к объединению. Правда? Правда. Начинают разговаривать о включении страны, туда-сюда, я говорю: "Слушайте, вот нормальный вариант: давайте в состав Беларуси включим Россию". Ну, а чего? А вы думаете, что, если бы мы серьезно поставили этот вопрос, россияне были бы против? Нет. А чего им бояться? Медведь огромный, куда ни включи, если что-то не так, выйдут в любой момент. Из такого Союза Советского вышли, так чего тут бояться. Ну и некоторые говорят: вот тут продление власти кому-то и прочее. Ну давайте на этом этапе сделаем белорусского президента президентом этой страны или союза. Если принцип равноправия, чего вы ставите всегда вопрос: вот Беларусь куда-то вставить, руководить союзом будут только россияне и так далее. Давайте соблюдать принцип равноправия. Когда уже начинают слишком наседать, я в шутку об этом говорю", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Беларуси Александр Лукашенко призвал "прекратить разговоры" о возможном присоединении страны к России.