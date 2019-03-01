РУС. | УКР.

суббота, 2 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

2 марта

00:28
Жизнь "бурлит": в сети показали грустные фото города на оккупированном Донбассе

1 марта

23:49
Проезд домой - только за деньги: появились новые подробности скандала с жильцами в Киеве
23:34
Лукашенко пошутил о включении России в состав Беларуси
23:01
Под Одессой мать заживо закопала своего ребенка: фото и видео жуткой трагедии
22:45
Морозы до -9: синоптики рассказали о погоде в марте
22:17
Адское пламя: в России горит целое село, фото и видео страшного пожара
22:14
В "Газпроме" поняли, что все не так просто: Яценюк рассказал о переговорах с соратником Путина
21:52
Убит собутыльником: в сети показали фото нового боевика из "200 бригады"
21:50
Реал - Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
21:40
Порошенко в Мариуполе запустил экологичный сталелитейный комплекс стоимостью в 120 млн долларов
21:14
Садовой перед отказом от выбором встретился с Зеленским: раскрыты детали
20:56
Пьяный российский спортсмен попал в ДТП во время гонок с полицией: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Лукашенко пошутил о включении России в состав Беларуси

пятница, 01 марта 2019, 23:34

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмешил журналистов шуткой о включении России в состав его страны, рассуждая о союзе с РФ.

Ею он поделился во время "Большого разговора с президентом", передает tut.by.

"Но зачастую, принимая решения, они не решаются, эти проблемы. Но вы же понимаете, что не мы же тут артачимся и не исполняем принятые решения в силу определенных причин. Поэтому еще раз подчеркиваю: никаких закулисных темных схем мы не вырабатывали. Мы не имеем права по договору что-то сделать за спиной у людей. Все равно, если мы к этому вопросу серьезно возвращаемся, люди должны определяться и решать эти вопросы. Поэтому я тогда и сказал, что касается двух президентов, это так полушутя было сказано: не вопрос, мы объединимся хоть сейчас. Люди должны решить. Я иногда в шутку говорю: если мы строим союз на равноправной основе, точно вам скажу, что россияне абсолютно ничего не боятся, они готовы хоть завтра к объединению. Правда? Правда. Начинают разговаривать о включении страны, туда-сюда, я говорю: "Слушайте, вот нормальный вариант: давайте в состав Беларуси включим Россию". Ну, а чего? А вы думаете, что, если бы мы серьезно поставили этот вопрос, россияне были бы против? Нет. А чего им бояться? Медведь огромный, куда ни включи, если что-то не так, выйдут в любой момент. Из такого Союза Советского вышли, так чего тут бояться. Ну и некоторые говорят: вот тут продление власти кому-то и прочее. Ну давайте на этом этапе сделаем белорусского президента президентом этой страны или союза. Если принцип равноправия, чего вы ставите всегда вопрос: вот Беларусь куда-то вставить, руководить союзом будут только россияне и так далее. Давайте соблюдать принцип равноправия. Когда уже начинают слишком наседать, я в шутку об этом говорю", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Беларуси Александр Лукашенко призвал "прекратить разговоры" о возможном присоединении страны к России.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сепаратизм в Украине произошел, потому что люди не чувствовали своей сопричастности к Родине - Наталия Заболотная

Совместный фронт против Порошенко: что стоит за объединением Гриценко и Садового

Осколки полетели на Банковую: на что повлияет громкий "военный" скандал, в котором фигурирует Россия

Повторение и напоминание: зачем Волкер приехал в Украину перед выборами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: