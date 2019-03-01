Скандал с техникой для ВСУ: Порошенко сделал резкое заявление, видео

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов проинформировать общественность об информации, которая была опубликована в расследовании журналистов о коррупционных схемах поставок деталей для военной техники.

Об этом он заявил во время пребывания на позициях украинских войск на Донбассе.

"Сегодня как коршуны политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые имеют непосредственное отношение к хищению и распродаже и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали", - отметил президент.

Порошенко призвал правоохранителей немедленно проинформировать общество относительно информации в прессе вокруг "Укроборонпрома".

"Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию и в армии, и в государстве", - заявил он.

Напомним, подробнее о скандале с хищениями в ходе поставок деталей для техники ВСУ читайте в материале "Апострофа": Осколки полетели на Банковую: на что повлияет громкий "военный" скандал, в котором фигурирует Россия.