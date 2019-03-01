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​Скандал с техникой для ВСУ: стало известно о тайных соглашениях на сотни миллионов гривен

пятница, 01 марта 2019, 11:37

Автосборочный завод №2 Компании "Богдан Моторс" в рамках выполнения тайных контрактов с Минобороны с декабря 2018 года получил 510 млн грн.

Об этом сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов.

Средства выделены в рамках государственного оборонного заказа на поставку автотранспорта.

Какие изделия поставил завод армии - в контракте не указано.

Деньги поступали с казначейского счета в Черкасской области на частный счет "Богдан Моторс", открытый в "Правэкс-банке". Небольшая доля средств была перечислена некоторым частным подрядчикам. В частности ООО "Богдан Индустрия", которое также входит в корпорацию "Богдан", получило 20,3 млн грн на поставку автомобилей Great Wall.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты проекта Bihus.info заявили что к ним в руки попал архив переписки о покупке контрабандных запчастей для оборонной промышленности Украины и "отмыве" сотен миллионов гривен на них.

В свою очередь Сын замсекретаря СНБО Игорь Гладковский подал в суд на журналистов проекта "Наші гроші".

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