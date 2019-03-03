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Скандал вокруг Минобороны: появилось новое заявление главного фигуранта

воскресенье, 03 марта 2019, 15:01

Временно отстраненный от должности первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский заявил, что дело, в котором фигурирует его сын, было искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Дело, в котором фигурирует мой сын, что, очевидно, была искусственно скомпилирована из лживых провокационных фактов и продана за 30 сребреников, пытаются использовать в избирательной кампании. Моим оппонентам, как я вижу, не интересно беспристрастное расследование НАБУ, и поэтому они привлекают радикальные организации к уличным акциям и посылают их атаковать дом моего сына", - заявил он, комментируя акцию националистических организаций перед домом его сына, Игоря.

По его словам, итогом таких действий станет только "картинка" для СМИ, а Гладковский-младший полностью сотрудничает со следствием.

"Я написал заявление об отстранении от должности на время следствия, а мой сын полностью сотрудничает с правоохранительными органами для расследования обнародованной информации. Мы просим прекратить силовое давление на нашу семью и на следствие. Мы поддерживаем максимальную прозрачность этого дела для общества, парламентского и международного контроля", - добавил чиновник.

Акция представителей Национальных дружин состоялась перед домом Игоря Гладковского после субботнего марша Нацдружин в центре Киева.

Как сообщал "Апостроф", Гладковский подал в суд на программу "Наші гроші" с Денисом Бигусом, журналисты которой обвинили его в участии в коррупционной схеме контрабандных поставок комплектующих из РФ по завышенным ценам.

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Марш национальных дружин в центре Киева

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