​Скандал с хищениями в Минобороны: фигурант расследования пошел в суд

Сын замсекретаря СНБО Игорь Гладковский подал в суд на программу "Наші гроші" с Денисом Бигусом, журналисты которой обвинили его в участии в коррупционной схеме контрабандных поставок комплектующих из РФ по завышенным ценам.

Об этом заявил его отец Олег Гладковскийв эфире телеканала Zik.

Гладковский утверждает, что его сын не знает людей, о которых идет речь в расследовании.

На вопрос, общался ли он на эту тему с сыном, чиновник ответил: "Его реакция на это была такая же, как и моя, потому что ему неизвестно про анонимный источник, ему неизвестны те люди, которые упоминаются, он никогда не принимал участия в том, о чем говорится".

По словам замсекретаря СНБО, его сын уже подал в суд на "Наші гроші" иск о защите чести и достоинства.

"Он стал заложником грязной работы, грязных дел этих людей", - сказал Гладковский.

Как сообщал "Апостроф", в Кремле назвали "абсурдом" возможности поставки из России контрабандой запчастей для военной техники Вооруженных сил Украины.