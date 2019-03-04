СНБО соберется на срочное заседание: названа причина

Президент Петр Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову созвать заседание СНБО по вопросу реформированию "Укроборонпрома".

Об этом глава государства сообщил на заседании Совета регионального развития Николаевской области в понедельник, 4 марта.

"Мы давно планировали заседание СНБО по вопросам реформирования "Укроборонпрома" и усиление прозрачности его деятельности, расширение правительственного, парламентского и общественного контроля за деятельностью оборонного сектора. Утром поручил Александру Турчинову подготовить это заседание на среду", - сказал глава государства.

Напомним, также стало известно, что Порошенко подписал указ об увольнении фигуранта скандального расследования журналистов о коррупции в оборонной сфере Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.