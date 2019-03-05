Скандал с поставками техники для ВСУ: главный фигурант сделал громкое заявление, видео

Сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который оказался замешан в скандале вокруг Минобороны, пригрозил назвать фамилии тех, кто "слил" переписку.

Об этом он заявил в видео, опубликованном в Facebook.

"Вспомним, что живем в правовой стране и можем законно, через суд, за каждый бездоказательный факт, как они там говорят "выписать люлей", а еще очень скоро вы узнаете, кто действительно слепил этот фейк и слил его журналистам", - уверен он.

Также он объяснил, чего добиваются те, кто устроил эту провокацию против его отца, первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

"Что это за расследование, которое уничтожает моего отца и меня лично. Три пункта, чтобы объяснить все. Цель номер один - дискредитировать действующего президента Петра Порошенко во время избирательной кампании и это главная причина появления расследование программы " Наша деньги", - утверждает Гладковский-младший.

Как сообщал "Апостроф", ранее Порошенко принял радикальное решение по фигуранту скандала вокруг Минобороны.