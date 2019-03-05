Стало известно о важном повороте в деле против российского журналиста в Украине

Главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, подозреваемому в государственной измене, вручили обвинительный акт.

Как сообщил его адвокат Андрей Доманский, журналист уже ознакомился с материалами уголовного производства.

"Это окончание следствия, и это означает, что материалы дела направляются в суд", — сказал Доманский в комментарии "РИА Новости".

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook написала, что Вышинский 9 марта будет этапирован из Херсонского в Киевский СИЗО.

По словам Денисовой, 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины рассмотрит жалобу Вышинского о незаконности его задержания.

Как сообщал "Апостроф", утром 15 мая 2018 года СБУ пришла с обысками в офис "РИА Новости Украина". Позже стало известно, что правоохранители задержали журналиста ресурса Кирилла Вышинского.