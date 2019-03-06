Коррупция в Минобороны: в ГПУ сообщили о важном решении

Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн при поставке деталей для предприятий государственного концерна "Укроборонпром" руководителю ООО "Оптимумспецдеталь", Андрею Рогозе, который фигурирует в расследовании о коррупции в оборонной сфере.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

"Дело ГПУ о криминальной деятельности "Оптимумспецдеталь" при поставке товаров оборонпрому вышло на финал. После получения окончательного акта налоговой проверки руководителю фирмы было объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн", - заявил гепрокурор.

По его словам, после экспертизы переписки Рогозы возможными станут и подозрения другим фигурантам производства.

"По этому же делу Рогозе и двум его соучастникам - работникам СБУ еще в 2018-м было предъявлено обвинение в мошенничестве, которое по сейчас по существу рассматривается в Печерском суде", - добавил Луценко.

Глава ГПУ отметил также, что оценка действий должностных лиц, директоров госпредприятий и связанных с ними лиц по другим, коррупционным, статьям является исключительной подследственностью НАБУ, которое ведет соответствующее дело с 2016 года.

Как сообщал "Апостроф", 4 марта, НАБУ задержало нескольких чиновников, связанных с хищениями в Минобороны.