Появились фото новейших вертолетов Airbus, которые получит Украина

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава ГСЧС Николай Чечеткин совершили рабочий визит в США на выставку HAI HELI EXPO 2019 Atlanta, во время которого подписали Меморандум об улучшении конфигурации вертолетов H-145.

"Украина является первой в мире страной, которая получит новейшую модифицикацию вертолета Airbus H-145. Быстрый, экономичный, грузоподъемностью 3800 кг. Идеально подходит для правоохранительных и спасательных операций. Мы очень гордимся этим!" - написал в Twitter глава МВД.

В свою очередь Чечеткин отметил, что техника, которую в частности получит его ведомство, стала еще лучше, современнее и мощнее.

"Как следствие – получим улучшенное качество выполнения задач по назначению. Французские вертолеты обеспечат авиационное покрытие по всей Украине и позволят своевременно оказывать медицинскую помощь пострадавшим, осуществлять поисково-спасательные операции, мониторинг территорий в противопожарных целях и задачах с аэромедицинской эвакуации", - написал глава ГСЧС в Facebook.

По его словам, система авиационной безопасности и гражданской защиты МВД Украины станет третьей по мощности в Европе, после Франции и Германии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина закупит у французской компании Airbus Helicopters SAS 55 вертолетов стоимостью 554,29 миллионов евро (18,23 миллиарда гривен).