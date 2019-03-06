Скандал с хищениями в Минобороны: журналист рассказал о еще одном сыне-мажоре Гладковского

Стало известно о скандальном инциденте с участием еще одного сына заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который оказался замешан в скандале вокруг Минобороны.

О нем рассказал известный украинский журналист и блогер Александр Дубинский.

По его словам, сын Олега Гладковского, Михаил, 4 года назад, на 8 марта был остановлен правоохранителями на своем авто за вождение в нетрезвом виде. Изначально, Михаил попытался "порешать" все на месте. Он даже сначала угрожал полицейским, что их уволят "за один день", а потом начал звонить своим друзьям и влиятельным покровителям.

Блогер опубликовал расшифровку переговоров Михаила Гладковского с главой Печерской РГА Мартынчуком, который из "кожи вон лез, чтобы "отмазать" сыночка первого зам-главы СНБОУ".

Осторожно, ненормативная лексика!

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети жестко высмеяли "цирк" от фигуранта скандала в украинском Минобороны.