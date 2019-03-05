​В сети жестко высмеяли "цирк" от фигуранта скандала в украинском Минобороны

В сети поднялась волна возмущения и сарказма по поводу снятой фигурантом скандала в Минобороны Игорем Гладковским пародии на программу "Наші гроші".

Соответствующие комментарии публикуют пользователи соцсетей.

"Гладковський, думаю, задал тренд, и вскоре мы можем увидеть на фоне "зеленки" быковство Мангера, опухший красный интерфейс Гордеева, а может и таинственного рищука с его горькими обидами", "Да, лучше бы Игорек молчал. Де*ил бл*", "Новый ютубер - разоблачитель, который работает по 17 часов в день на благо страны!", "Не хочу расстраивать мальчика Игорька Гладковского, но он не мажор, а просто долбо*б", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", сын замсекретаря СНБО Игорь Гладковский подал в суд на программу "Наші гроші" с Денисом Бигусом, журналисты которой обвинили его в участии в коррупционной схеме контрабандных поставок комплектующих из РФ по завышенным ценам.