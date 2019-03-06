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Украина создаст новейшие ракетные комплексы для ВСУ

среда, 06 марта 2019, 17:23

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет право создать для самозащиты мощные ракетные комплексы.

Такое заявление глава украинского государства сделал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду, 6 марта, в Киеве, передает OBOZREVATEL.

"Учитывая, что Будапештский меморандум блокируется Россией, а потому не действует, а членами НАТО мы пока не стали, потому что блокировалось это аж до 2014 года, мы должны серьезно задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала нашего государства. Я подчеркиваю наше право создавать современные эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы", – сказал президент.

По его словам, это позволит украинской армии получить новые возможности для поражения противника на значительные дальности. Современные системы вооружения при этом станут стратегическим фактором сдерживания российского агрессора.

"Испытания завершены. Завершены успешно", - добавил глава государства.

Порошенко отметил также, что армия Украины подготовлена лучше, чем когда-либо, в том числе и благодаря современному вооружению, которое поступило в ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ провели ракетные испытания возле Крыма.

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