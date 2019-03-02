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Бьет по врагу еще точнее: "Укроборонпром" показал фото мощного оружия для ВСУ

суббота, 02 марта 2019, 23:51

Госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод" провело модернизацию танка Т-80БВ, который серийно поставляется в танковые подразделения Десантно-штурмовых войск и Морской пехоты ВСУ.

Об этом сообщается на официальном сайте "Укроборонпрома".

Как отмечается, танк Т-80БВ получил тепловизионный прицел, новую динамическую защиту, дополнительную защиту бортов, новую цифровую радиостанцию, современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, а также средства спутниковой навигации.

"Новое оснащение Т-80БВ позволяет значительно усилить боевые характеристики машины. Например, новая система навигации позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными о местонахождении каждой машины на всех уровнях управления от командиру взвода к руководству всей боевой операцией", – говорится в сообщении.

Кроме того, новая динамическая защита улучшает уровень "живучести" боевой машины и противодействует современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным

Прицельный комплекс наводчика со встроенным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

"В то же время, как и в случае с Т-64, оснащение новыми приборами проходит во время обычного регламентного ремонта, что позволяет значительно сократить затраты времени для модернизации имеющегося парка Т-80. Кроме того, ГП "Харьковский бронетанковый завод" уже в этом году начнет работы по модернизации Т-80УД, стоящих на вооружении украинской армии до уровня Т-84", – отметили в "Укроборонпроме".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали модернизированный танк Т-64 образца 2017 года, который серийно поставляется в ВСУ.

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