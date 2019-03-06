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В ЕС приняли решение по "азовскому пакету" санкций против России

среда, 06 марта 2019, 13:19

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз принял решение ввести санкции против России за агрессию в Керченском проливе.

Как написал глава государства в Facebook, решение принял комитет постоянных представителей Евросоюза.

"Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый "азовский пакет" санкций в отношении России за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе", - заявил Порошенко.

Украинский лидер поблагодарил ЕС за поддержку Украины и пообещал посетить Брюссель для дальнейшей координации действий.

"Мы обеспечиваем мощное международное давление на Кремль для освобождения наших военнопленных, восстановления свободы судоходства в Азовском море, обеспечения международного статуса Керченского пролива и прекращения экономической блокады Россией украинского Приазовья", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Европейский Союз снял санкции с главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича - Андрея Клюева.

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