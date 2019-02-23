Путинская агрессия на Азове: на Западе назвали следующую цель Кремля

В случае если России удастся беспрепятственно захватить Азовское море, Кремль вполне может перейти к захвату акватории Черного моря.

Об этом "Апострофу" рассказал экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

В ответ на вопрос о том, солидарен ли он с мнением экспертов, которые утверждают, что Россия сначала захватит Азовское море, а потом перейдет к Черному, Табах сказал: "Я считаю, что если сейчас ее не остановить, то так и будет".

"Это как следующий ход в шахматах: если вы не собьете этого короля или королеву, не поставите им шах и мат, то они вам поставят его", – добавил он.

Подробнее о планах Кремля в Украине читайте в интервью "Апострофа" с Гарри Табахом: Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя.