В США Google ткнули носом в ошибку с Крымом

Посол Украины в США Валерий Чалый призвал американскую корпорацию Google не изображать оккупированный Крым частью Российской Федерации на своих картах.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

"Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству корпорации Google по исправлению некорректного изображения украинского Крыма как части Российской Федерации на некоторых картах Google Maps", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломат отметил четкую позицию относительно "недопустимости привлечения всемирно известной корпорации поискового сервиса Google в информационную войну, которую Россия ведет в мире, распространяя дезинформацию, фейки и пропаганду, как в случае с изображением Крыма на картах".

Чалый отметил, что ситуация, которая сложилась с некорректным изображением Крыма на Google Maps, абсолютно противоречит четкой и неизменной позиции администрации США, Конгресса США и ООН.

Посол напомнил, что представители Google неоднократно отмечали в публичных выступлениях и интервью, что политика корпорации Google сосредоточена на развитии информационных технологий вне информационных войн.

"Посольство Украины в США надеется, что всемирно известная корпорация и в дальнейшем будет придерживаться таких же высоких стандартов и исправит некорректное изображение территории Крыма на всех картах Google Maps в соответствии с международных норм и документов, а также официальной позиции Соединенных Штатов" - добавили в диппредставительстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее компания Google удовлетворила жалобу депутатов Государственной Думы, которые требовали отображать оккупированный Крым на электронных картах как часть России, а не Украины.

С жалобой к Google 24 января обратился депутат Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов.