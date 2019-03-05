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Google прогнулся под Кремль: стало известно о вопиющем решении по Крыму

вторник, 05 марта 2019, 21:57

Компания Google удовлетворила жалобу депутатов Государственной Думы, которые требовали отображать оккупированный Крым на электронных картах как часть России, а не Украины.

По информации ТАСС, в компании заявили об исправлении "ошибки, из-за которой небольшая часть пользователей iOS видела неверную информацию".

В компании подчеркнули, что будут следовать "местному законодательству при отображении границ" и приложат максимум "усилий для объективного изображения спорных регионов".

С жалобой к Google 24 января обратился депутат Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин тогда же заявил, что обозначение Крыма частью Украины - нарушение Конституции.

Как сообщал "Апостроф", в сети уличили Google в переменчивости в вопросе принадлежности украинского Крыма.

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