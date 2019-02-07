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​В Google Russia назвали украинский Крым ошибкой: подробности скандала

четверг, 07 февраля 2019, 16:36

Директор по взаимодействию с органами государственной власти в Google Russia Марина Жунич заявила, что в "некорректном отображении территориальной принадлежности полуострова" не было политического подтекста.

Ее слова процитировал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (РФ) Василий Пискарев, передает ТАСС.

"Ошибку" пообещали исправить в ближайшее время, сказал Пискарев после встречи с Жунич. Ранее комитет пожаловался на Google генеральному прокурору России Юрию Чайке и главе Роскомнадзора Александру Жарову.

Представители компании не стали отрицать, что Крым показан как "российский регион" только для пользователей из России. Для остальных стран он отображался как спорная территория.

Как сообщал "Апостроф", в сети уличили Google в переменчивости в вопросе принадлежности украинского Крыма.

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