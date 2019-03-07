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Молодежь Винницкой области подписала меморандум о поддержке Тимошенко

четверг, 07 марта 2019, 19:35

Политическая программа Юлии Тимошенко, как кандидата в президенты Украины, полностью соответствует потребностям украинской молодежи: она предлагает конкретный план действий для решения основных потребностей молодых людей — это работа, жилье и образование.

Об этом 7 марта заявили представители винницкой ОО "Молодежный центр европейских инициатив" на пресс-конференции в УНИАН, пишет Realist.

По словам председателя организации Николая Надыбського, молодежь Винницкой области возлагает большие надежды на то, что в случае избрания Тимошенко на пост президента, она создаст благоприятные условия для всестороннего развития молодежи.

В частности, как отметил активист, для активных молодых людей, которые стремятся реализоваться в политике и общественной деятельности, важен доступ, как к бесплатному общему образованию, так и поддержка государством неформального образования (учебные курсы, лагеря, мероприятия национально-патриотического направления).

"6 марта "Молодежный центр европейских инициатив" и еще 14 молодежных, студенческих и спортивных организаций Винницкой области подписали Меморандум о сотрудничестве с кандидатом на пост президента Юлией Тимошенко. Для нас важно, что мы установили коммуникацию с кандидатом, программу которого поддерживаем. Документ предусматривает консолидацию усилий для внедрения новой молодежной политики, а главное — участие молодежи при принятии решений по вопросам формирования и реализации этой молодежной политики", - подчеркнул Надибський.

В свою очередь член правления организации Юрий Олешко отметил, что современному молодому человеку нужны доступное образование и жилье, возможность без проблем найти первое рабочее место или открыть собственное дело, а также поддержка семей при рождении ребенка.

По его мнению, украинская молодежь устала ждать от власти решения этих вопросов.

"Из всех кандидатов только у Тимошенко есть четкий план действий для достижения этих целей. Он прописан в Новом курсе, инициированном Тимошенко и разработанном совместно с молодежью", — считает активист.

По его словам, Тимошенко делает ставку на молодежь при переходе на инновационную экономику, поэтому есть большие ожидания, что после этих президентских выборов молодежная политика должна измениться к лучшему.

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