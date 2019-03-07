НАБУ пришло с обысками к создателям схемы миллионных хищений в Минобороны

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря.

Об этом сообщил 7 марта директор НАБУ Артем Сытник, передает "Радио Свобода".

По его словам, следственные действия касаются возможных коррупционных схем в оборонном секторе, о которых ранее рассказали журналисты.

"Исходя из того, что мы увидели в тех сюжетах (речь идет о расследовании Bihus.info - "Апостроф"), мы зарегистрировали два уголовных производства. И сегодня в рамках одного из них был проведен ряд обысков, их около 20, в том числе, по месту жительства Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других граждан", - сказал глава НАБУ.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что дело о криминальной деятельности фирмы "Оптимумспецдеталь" при поставке товаров для оборонной отрасли "вышло на финишную прямую".

Как сообщал "Апостроф", 4 марта, НАБУ задержало нескольких чиновников, связанных с хищениями в Минобороны.