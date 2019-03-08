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Пахнет кремлевской уборной: в сети высмеяли жалобы австрийской подруги Путина на Украину

пятница, 08 марта 2019, 07:07

Австрия осудила решение украинской власти о запрете на въезд журналисту австрийской телекомпании ORF, кремлевскому пропагандисту Кристиану Вершютцу.

Позицию Вены озвучила в Twitter министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

"Запрет на въезд для корреспондента ORF Кристиана Вершютца на Украину является неприемлемым в Европе актом цензуры. Мы осуждаем этот шаг, который полностью несовместим с европейскими основными ценностями, и призываем к немедленному снятию запрета", - написала Кнайсль.

Ранее в СБУ заявили, что причиной запрета на въезд Вершютца в Украину стало то, что журналист в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории Российской Федерации, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

В свою очередь украинский историк и блогер Андрей Плахонин заявил в Facebook, что от позиции МИД Австрии "пахнет кремлевской уборной".

"Когда Карин Кнайсль и Кристиан Вершютц говорят о "европейских ценностях", пахнет кремлевской уборной, а не Европой. Глядя на эту парочку, я бы все-таки в определение европейских ценностей, что свобода слова не означает свободу от совести из соображений гигиены дописал. Ну да что я со своими советами, им в Евросоюзе видней", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее пропагандистов Путина подловили на разоблачении собственного фейка об Украине.

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