"Нацкорпус" ищет Порошенко в Черкассах: произошли стычки, видео и фото

В Черкассах активисты организации "Национальный корпус" провели во время визита президента Петра Порошенко акцию с требованием арестовать бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына.

Видео с места событий опубликовала пресс-служба "Нацкорпуса" в Facebook.

Во время акции произошли столкновения с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ. Митингующие жгли файеры и скандировали "Вместе и до конца", "Свинарчука за решетку".

Как сообщает Zmi.ck.ua, начальнику управления Национальной полиции в Черкасской области Валерию Лютому активисты разбили лицо.

По информации издания, представители "Нацкорпуса" также применили слезоточивый газ. Пострадавших в результате драки и газа забрала "скорая".

Как сообщал "Апостроф", также стычки с полицией произошли на подобной акции националистов в Киеве у Администрации президента.