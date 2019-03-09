​На Банковой проходит масштабная акция "Нацкорпуса" из-за хищений в Минобороны: фото и видео

Несколькотысячная колонна представителей "Национального корпуса" окружила здание Администрации президента, которые требуют привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе, и правоохранителями.

Об этом говорится на странице "Нацкорпуса" в Facebook.

"Наша многотысячная колонна прибыла к Администрации президента. Как видим, огромное количество экипированных силовиков уже ждет нас на Банковой, плотным кольцом окружив АП. Мы идем к президенту, чтобы донести ему простую и очевидную вещь - свинарчуки, которые грабят страну, должны сидеть за решеткой!", - говорится в сообщении.

Участники акции требуют:

Взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления ( по меньшей мере, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины);

Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества;

Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом;

Генеральному прокурору еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.



Як повідомляв "Апостроф", на прошедшем в пятницу, 8 марта, в центре Киева Марше за права женщин были задержаны несколько противников акции.