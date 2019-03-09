На Банковой во время акции "Нацкорпуса" произошли столкновения с полицией: видео с места инцидента

В субботу, 9 марта, во время акции "Нацкорпуса" из-за скандала с хищениями в Минобороны, произошли столкновения активистов с представителями полиции.

Соответствующие видео опубликованы в YouTube.

В частности, во время организованного шествия участники акции сразу же начали напирать на полицейский кордон, установленный под зданием Администрации президента.

В ответ на это, правоохранители применили слезоточивый газ, предварительно надев противогазы. После этого митингующие зажигали файера и бросали петарды.

При этом, лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что активисты сию же минуту отправятся в Черкассы, где, по его данным, находится президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее на "Марше женщин" в Киеве произошли стычки с националистами.