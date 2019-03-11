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Надо заплатить: Зеленскому озвучили выход из скандала вокруг "Слуги народа"

понедельник, 11 марта 2019, 10:22

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский должен заплатить в избирательный фонд за показ сериала "Слуга народа" как за предвыборную агитацию.

Об этом "Апострофу" рассказал генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"За показ актера, который является кандидатом на пост президента, за эти минуты нужно заплатить деньги в рамках избирательного фонда. Это реально? Да, это абсолютно реально. Это достаточно большая сумма, но учитывая расходы на выборах, вполне реально эти средства собрать, оплатить, и я думаю, что задача каждого политика - не нарушать закон, не показывать, как можно обойти те или иные нормы закона", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что политики должны показательно демонстрировать, как они придерживаются норм действующего законодательства, начиная с мелочей.

"Эта история очень неприятна, и я надеюсь, что команда сделает выводы и честно официально заплатит деньги... Они вообще сказали о том, что в Украине хотят запретить "Слугу народа". Я уверен на 100%, что этого делать в демократической стране нельзя", - сказал Кошель.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" На выборах в Украине можно незаметно купить даже миллион голосов - гендиректор КИУ.

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