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Появились новые результаты соцопроса по выборам президента: кто лидирует

понедельник, 11 марта 2019, 11:25

Шоумен Владимир Зеленский остался лидером президентского рейтинга, а Юлия Тимошенко обошла нынешнего президента Петра Порошенко и вышла на вторую строчку.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного с по 7 марта.

Среди тех, кто уже определился и намерен голосовать, Зеленского готовы поддержать 24,7% избирателей.

За Тимошенко готовы отдать голос 18,3% респондентов, а за Порошенко 16,8%.

Четвертую позицию в рейтинге занял лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, за которого готовы проголосовать 10,3% украинцев.

Далее следуют Юрий Бойко (9,9%), Олег Ляшко (5,7%). Остальные кандидаты в президенты не получают поддержки более 5% избирателей.

Как известно, выборы президента Украины запланированы на 31 марта. В них примут участие 39 кандидатов.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как украинские военные будут голосовать на Донбассе.

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