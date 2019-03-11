Стало известно, как украинские военные будут голосовать на Донбассе

Военным, которые несут службу на передовых позициях на Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования в президентских выборах 31 марта.

Об этом в эфире телеканала UA:Донбас заявил командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев.

"Есть избирательные участки, никаких других действий не предусмотрено. Там, где будет возможность отойти, то пойдут и проголосуют. А там, где нет возможности, то значит будут продолжать защищать", - пояснил он.

Командующий ООС также заверил, что среди военных не проводится предвыборная агитация.

Как известно, выборы президента Украины запланированы на 31 марта. В них примут участие 39 кандидатов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в СБУ заявили, что спецслужбы России пытаются повлиять на выборы в Украине.