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Лидер "Нацкорпуса" пояснил, зачем его людям оружие и при чем тут Янукович

вторник, 12 марта 2019, 11:20

У большинства активистов "Нацкорпуса" имеется оружие, дабы предотвратить "истории, подобные Януковичу".

Об этом в интервью "Апострофу" заявил народный депутат Андрей Билецкий.

"Безусловно, у большого количества граждан Украины, у большого количества ребят "Нацдружин" имеется легальное гражданское оружие, которое позволяет наше законодательство, которое люди получают на общих основаниях. Это может быть оружие охотничье, нарезное или гладкоствольное и может быть травматическое оружие, травматические пистолеты. У значительного числа ребят они есть, это их конституционное право, и мы его приветствуем", - сказал он.

По его словам, наличие оружия дает возможность увереннее себя чувствовать в ситуации агрессии России против Украины.

"Я и большинство наших людей верим в то, что свободный народ и свободный человек должны быть вооружены. Это лучший предохранитель историй, подобных Януковичу, или попыток установить туркменбашистский режим в Украине. Это всегда дает власти понять, что играть с людьми не надо, это дает возможность защитить дом и близких от преступника. Это дает возможность увереннее чувствовать себя в ситуации агрессии России против Украины. Плюс учтите, что большое количество "Национальных дружин" - это ветераны, значительная часть которых потом все-таки оформляет себе разрешение на оружие, но они умеют с ней дисциплинированно обращаться, проблем с ними обычно нет", - уверен он.

Подробнее о планах "Национального корпуса", читайте в материале "Апострофа": У ребят "Нацдружин" есть оружие, они будут наблюдать за выборами - Андрей Билецкий.

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