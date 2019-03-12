У ребят "Нацдружин" есть оружие, они будут наблюдать за выборами - Андрей Билецкий

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий на съезде партии объявил, что не будет участвовать в президентских выборах, зато его политическая сила сосредоточится на подготовке к выборам в Верховную Раду. О причинах такого решения, о наблюдении "Национальных дружин" за выборами президента и ответе Арсену Авакову - в интервью "Апострофу" рассказал народный депутат Андрей Билецкий.

Журналист "Апострофа" встретился с Андреем Билецким в офисе "Нацкорпуса", который находится на заводе АТЕК в Киеве, где также разместился спортзал для бойцов "Азова" и подростков.

- Вы отказались участвовать в выборах президента, почему?

- Я принял решение не участвовать в президентской кампании еще 1 января 2019 года. На съезде озвучил основные причины - эти выборы являются абсолютным фарсом, а участвовать в фарсе - это не уважать ни себя, ни свое движение, ни людей, которые за тобой стоят. Это выборы, которые не имеют никакого отношения к выбору. Трое основных кандидатов представляют крупнейшие финансовые группы, которые контролируют 90% всех ресурсов страны и почти 100% всех медиапотоков, если говорить о больших СМИ. Если сложить три рейтинга кандидатов, то это будет где-то 30% от общего числа избирателей. То есть мы имеем ситуацию, когда 70% избирателей вообще не удовлетворяет никто из так называемых лидеров рейтингов, но благодаря деньгам и медиа они пока там. Быть обрамлением этой несмешной клоунады нет никакого желания. Мы ставим перед собой другие задачи, у нас другие идеи. У меня очень много дел, чтобы посвящать свое время бессмыслице.

- А чтобы помочь вашей политической силе быть более узнаваемой на парламентских выборах?

- На чем строится так называемая узнаваемость? Исключительно на количестве представителей одного из кандидатов на основных телеканалах страны. Туда меня не пускают и не собираются пускать. Виртуальная узнаваемость, которая в нашей стране сейчас бывает исключительно виртуальной, для нас закрыта, потому что мы не представляем интересы крупнейших финансовых групп. Поэтому мы идем не тем путем, которым идет Порошенко. Мы развиваем живую организацию из сотни тысяч активистов, которых нельзя будет не замечать. Которые, даже несмотря на информационную блокаду, смогут дойти до каждого человека в стране. Мне говорят, что это нереально. Реально, этого просто никто не пробовал делать, потому что если у тебя есть деньги и ты олигарх, то значительно проще это сделать с помощью кнопки (телевизора, - "Апостроф").

У меня нет узнаваемости как у телевизионной "говорящей головы", у меня есть узнаваемость благодаря тому, что я создал подразделение, которое защитило Харьков, создал подразделение, которое освободило Мариуполь и ряд населенных пунктов. Мы создали одно из лучших боевых подразделений в стране, для которого стандарты НАТО - это уже позавчерашний день, а не фантастическая редкость. Мы основали молодежное движение, которое из ничего смогло создать целую систему детского воспитания: детские лагеря, крупнейшую сеть бесплатных социальных залов, наибольшую сеть молодежных хабов. На днях наши черкасские ребята открыли хаб имени Сергея Амброса - боевого собрата, который погиб, защищая освобожденный поселок Широкино. Мы занимаемся реальными делами.

- Вы сказали, что выборы - это фарс, но почему тогда выборы в Верховную Раду, на которые вы собираетесь, это не фарс? Это те же представители только через политические силы.

- Во многом и выборы в Раду - фарс, особенно то, что касается мажоритарщиков. Мажоритарная система - это почти всегда простой подкуп избирателей. Мой случай, когда благодаря нашим активистам удалось остановить подкуп и выиграть - очень редкий. Мажоритарка обеспечивает прежде всего проход людей, которых вообще не должно быть в парламенте, которые имеют деньги, но не имеют никакой идеологии и мировоззрения. Мажоритарщик в парламенте не имеет никаких рычагов, ведь вся работа ВРУ подстроена под фракции, а не под депутатов.

Мы имеем половину парламента, которая всегда ориентируется на вертикаль исполнительной власти, так как благодаря ей эта половина получает возможность присосаться к бюджетным средствам. Таким образом любой президент, благодаря таким мажоритарщикам, даже если его фракция небольшая, почти всегда имеет контроль над парламентом, и поэтому парламентские выборы во многом фикция. Однако есть два но: во-первых, в президентских выборах победитель один, поэтому здесь все сводится к абсолюту.

Если говорить о парламентских выборах, то все же пятипроцентный барьер возможен для прохождения новых политических проектов. Поэтому во время выборов в парламент шансы попасть во власть у честных увеличиваются. Во-вторых, мы ежедневно строим нашу сеть и готовы уже к парламентским выборам, как и будем 100% готовы к ним в октябре 2019 года.

- Касательно "Национальных дружин". Они объявили, что будут наблюдателями на выборах. Как это будет происходить на практике?

- Так как установлено законом. Общественные организации имеют право быть наблюдателями на выборах, если они подали заявку в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Поэтому тысячи "национальных дружин" принимают участие в выборах в качестве наблюдателей. Мы не участвуем в этих выборах, но каким бы странным ни был выбор украинцев - это их право, и мы хотим защитить его.

- Мониторят ли они уже сейчас ситуацию, учитывая то, что появляются сообщения о подкупах, фальсификациях?

- В каждом городе, селе звучат такие обвинения. И "дружинники" уже сейчас мониторят ситуацию. Думаю, они еще до выборов покажут несколько вопиющих законодательных нарушений и будут активно работать в день голосования. И к нам обращаются, появляется информация о "черных" штабах, будем понемногу обнародовать.

- Арсен Аваков сейчас также пытается быть арбитром в предвыборной кампании. В частности, выступает против фальсификаций, против подкупа. Вы как-то координировали свои действия с главой МВД?

- Аваков - министр внутренних дел, так пусть занимается своим прямым долгом: он должен обеспечивать отсутствие фальсификаций на выборах. Правда, у нас обычно министры внутренних дел, председатели СБУ в обратном направлении работают, но пусть этот министр выполняет свои обязанности, он за это получает деньги.

О координации - мы не собираемся нарушать рамки закона Украины о выборах и не хотим, чтобы все остальные их нарушали. Там (в законе, - "Апостроф") о сотрудничестве между общественными организациями, которые хотят быть наблюдателями, и МВД ничего не говорится, поэтому пусть они занимаются своим делом, а мы будем своим.

- Недавно Аваков сделал заявление, что все попытки силового вмешательства в выборы представителями "Нацдружин" или других организаций будут жестко пресекаться.

- Могу взамен сказать следующие вещи: если власть в любом виде будет фальсифицировать выборы в ту или иную сторону, то мы тоже оставляем за собой право применять любые средства. Потому что фальсифицировать - это нехорошо и за это надо бить по рукам, даже если это власть.

- То есть вы готовы наблюдать даже за Аваковым?

- Да. Хотя он не кандидат в этот раз.

- Есть ли оружие в "Национальных дружин"? На сайте "Нацдружин" для подачи заявки этот вопрос задается в анкете.

- В анкете они же не просят указать, есть ли у людей незаконное оружие, незаконные боеприпасы. Безусловно, у большого количества граждан Украины, у большого количества ребят "Нацдружин" имеется легальное гражданское оружие, которое позволяет наше законодательство, которое люди получают на общих основаниях. Это может быть оружие охотничье, нарезное или гладкоствольное и может быть травматическое оружие, травматические пистолеты. У значительного числа ребят они есть, это их конституционное право, и мы его приветствуем.

Я и большинство наших людей верим в то, что свободный народ и свободный человек должны быть вооружены. Это лучший предохранитель историй, подобных Януковичу, или попыток установить туркменбашистский режим в Украине. Это всегда дает власти понять, что играть с людьми не надо, это дает возможность защитить дом и близких от преступника. Это дает возможность увереннее чувствовать себя в ситуации агрессии России против Украины. Плюс учтите, что большое количество "Национальных дружин" - это ветераны, значительная часть которых потом все-таки оформляет себе разрешение на оружие, но они умеют с ней дисциплинированно обращаться, проблем с ними обычно нет.

Продолжение интервью с Андреем Билецким читайте в ближайшие дни.