Скандал с поставками техники для ВСУ: опубликована последняя часть громкого расследования

Вся цепочка следственных органов в Украине, которая должна расследовать скандал с хищениями в Минобороны, не делала этого и закрывала дела за взятки.

Об этом говорится в четвертой части расследования "Bihus.info".

Поданным журналистов, в Генпрокуратуре, Военной прокуратуре, Службе безопасности, Государственной фискальной службе и Национальном антикоррупционном бюро неоднократно открывали уголовные производства.

Правоохранители расследовали деятельность, в частности, фирмы "Оптимумспецдеталь", которая была задействована в масштабных сделках.

Именно через эту компанию сын экс-члена Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковський вместе с партнерами (Виталием Жуковым и Андреем Рогозой) зарабатывали на контрабандных деталях с завышенными ценами.

Судя из переписки, которая есть в распоряжении журналистов, предприниматели часто давали взятки правоохранителям. В основном, речь шла о 10-20 тысяч долларов за раз.

Военная прокуратура, по данным журналистов, 3 раза за один год открывала дела о махинациях, но все они так и не коснулись Гладковского, Жукова и Рогозы.

В первом производстве осудили фиктивного директора, второе - отправили к фискалам проверять налоги, а при расследовании третьего правоохранители дошли даже до обысков в "Укроборонпроме". Однако как утверждают журналисты, позже прокуратура взялась "зачищать следы".

Как сообщал "Апостроф", ранее Порошенко намекнул, что готов посадить друзей-коррупционеров.