Порошенко намекнул, что готов посадить друзей-коррупционеров

По факту хищений в госконцерне "Укроборонпром" уже открыто десять уголовных производств, а у всех фигурантов дела проведены обыски.

Об этом в эфире ICTV заявил президент Украины Петр Порошенко, передает "Обозреватель".

По его словам, решения судов уже приняты по директорам и руководству профильных позиций

"Я гарантирую нулевую толерантность к коррупции. Гарантирую, что те, кто сегодня украл, будут нести ответственность. Ни фамилии, ни должности, ни дружественные или семейные связи не остановят наши эффективные действия по борьбе с коррупцией", - сказал президент.

Порошенко отметил, что расследованием этого дела должны заниматься НАБУ и САП. Также он заверил, что не имеет никакого влияния на следствие..

Глава государства подчеркнул, что до начала войны на востоке Украины и российской агрессии в Крыму и на Донбассе, в оборонной сфере страны разворовывалось все и всеми. По фактам этих преступлений в общей сложности было открыто 400 уголовных производств и предъявлено 120 обвинений.

"Совершенно неприемлемо, когда кто-то ворует у армии. И моя реакция будет очень быстрой", - заверил Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее ГПУ объявила подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн при поставке деталей для предприятий государственного концерна "Укроборонпром" руководителю ООО "Оптимумспецдеталь", Андрею Рогозе, который фигурирует в расследовании о коррупции в оборонной сфере.