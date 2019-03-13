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Миллионные хищения в армии: Луценко сделал важное заявление по скандальным "мажорам"

среда, 13 марта 2019, 22:19

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Игорь Гладковский был участником коррупционных схем в оборонном комплексе.

Об этом он сказал журналистам после заседания временной следственной комиссии Верховной Рады.

"Что касается вероятного участия господина Гладковского или Свинарчука, то переписка не указывает на то, что он занимался или производством, или переводом средств в наличные без уплаты налогов, но для нас очевидно, что он был соучастником этой деятельности", – отметил Луценко.

"Мы сейчас работаем, чтобы получить необходимые доказательства, чтобы расширить круг подозреваемых", - заявил генпрокурор, отвечая на вопрос о том, какова роль Гладковского-младшего в незаконных схемах в оборонном комплексе.

Кроме того, Луценко сообщил, что второй фигурант журналистского расследования Bihus.info Виталий Жуков стал подозреваемым в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов.

"По состоянию на сегодняшний день у нас есть подозрение не только господину Рогозе (владелец фирмы "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза, - ред.), но и подозрение господину Жукову. И я не думаю, что это последнее подозрение в данном деле", - отметил Луценко.

По его словам, в ходе обысков и задержания по другому делу (о вымогательстве Рогозой денежных средств у родственницы арестованного в тот момент замминистра экономики времен Виктора Януковича) Служба безопасности изъяла телефон Рогозы.

В переписке на гаджете были обнаружены доказательства схем с деньгами "Укроборонпрома" с участием Андрея Рогозы, Виталия Жукова и Игоря Гладковского.

"Рогоза приблизительно год находился под арестом, а потом, согласно законодательству, ему была избрана другая мера пресечения. И сегодня вместе с двумя уже бывшими сотрудниками СБУ он находится на скамье подсудимых. В ходе задержания господина Рогозы с двумя сотрудниками СБУ у него был изъят телефон, из которого нам стало известно о ряде других уголовных правонарушений, которые совершались им вместе с партнерами по бизнесу – Жуковым и Свинарчуком (Гладковским, – прим. ред.)", - сказал Луценко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", фирма "Оптимумспецдеталь" ("Оптима") , которая фигурирует в скандале с коррупционной схемой в оборонном секторе, получала нужные справки от "знакомых" в СБУ и НАБУ.

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